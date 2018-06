Mikko Mäkelä pakeni homofobiaa Britanniaan – nyt hän on tehnyt elokuvan, jossa parikymppinen suomalaismies rakastuu syyrialaiseen timpuriin mökkirannassa

Kulttuuri

Mikko Mäkelä pakeni homofobiaa Britanniaan – nyt hän on tehnyt elokuvan, jossa parikymppinen suomalaismies rak

Sodankylä

Joskus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mäkelän esikoiselokuva

Tarina alkoi hahmottua

Elokuvan

Vastaanotoissa