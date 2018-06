Kulttuuri

Abstraktin maalauksen pioneeri František Kupka valloittaa ensi keväänä Ateneumin

Kupka, pionnier de l’abstraction. Grand Palais, Pariisi 30.7. saakka. Narodnyi galerie, Praha 7.9.2018–20.1.2019.

Ateneumin taidemuseossa näyttely on esillä 21.2.–19.5.2019.