Afrikkalaismies sai luodin jalkaansa ja pakeni mukanaan lappu, jossa luki ranskalaisen elokuvakoulun osoite – nyt hän on Tšadin ainoa ohjaaja

Kulttuuri

Afrikkalaismies sai luodin jalkaansa ja pakeni mukanaan lappu, jossa luki ranskalaisen elokuvakoulun osoite –

Sodankylä

Sisällissota

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Muutama

Miten

Tilanne

”Afrikka kuvataan kliseiden kautta.”

Mahamat-Salehin

Psst... Juttukeikan kulisseissa