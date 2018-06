Johanna Sinisalo sai Finlandia-palkinnon peikkoromaanillaan vuonna 2000 – kansainvälisesti menestynyttä kirjailijaa harmittaa, ettei fantasia osu suomalaisten lukumakuun

Kulttuuri

Johanna Sinisalo sai Finlandia-palkinnon peikkoromaanillaan vuonna 2000

Johanna Sinisalon

ansioluettelon lukeminen hengästyttää:Romaaneja, lyhytproosa­kokoelmia, lastenkirjoja, tele­visio- ja radiodraamaa, elokuvakäsikirjoituksia, sarjakuva-albumeita, kymmeniä novelleja ja jatkokertomuksia sekä satoja lehtiartikkeleja, kritiikkejä, esseitä ja kolumneja.Huh! Sellainen määrä tekstiä vaatinee rautaisen keskittymiskyvyn ja vilkkaan mielikuvituksen lisäksi myös hyviä istuma­lihaksia.Ilmeisesti myös sormet ovat olleet koetuksella: Sinisalo saapuu haastatteluun käsi paketissa. Oikeassa ranteessa on jännetupentulehdus.”Näyttää hirveän dramaattiselta, mutta oikeastaan tämä on tässä vain sitä varten, etten koukistele kättä liikaa”, hän kertoo.tunnetaan erityisesti romaanikirjailijana, mutta ennen kirjailijanuraansa hän ehti tehdä mittavan työuran mainosalalla.Valmistuttuaan Tampereen yliopiston yleisen kirjallisuustieteen draamalinjalta vuonna 1986 Sinisalo aloitti työskentelyn isossa tamperelaisessa mainostoimistossa. Toimiston asiakkaisiin kuuluivat muun muassa Särkänniemi ja Nokian Renkaat.Sinisalo sanoo mainosalalla vietettyjen vuosien olleen hyvää aikaa: hän piti toimenkuvastaan ja taloudellisessa mielessä työ oli enemmän kuin palkitsevaa.Unelma kirjoittajanurasta poltteli silti mielessä. Kun Sinisaloa pyydettiin 1990-luvun puolivälissä Ylelle käsikirjoittamaan Elämän suola -draamasarjaa, ei häntä tarvinnut maanitella. Toimistolla Sinisalo ilmoitti jäävänsä puolen vuoden palkattomalle vapaalle.”Halusin ensin nähdä, saanko mitään aikaiseksi, jos kukaan ei ole potkimassa takapuolelle. ­Aika pian huomasin, että ihan hyvin sujuu.”Vappuaattona 1997 hän sanoi työsopimuksensa lopullisesti irti.keväänä Tampereen Tesoman lähiöön eksyi karhu. Tapauksesta nousi kohu, ja uutinen mesikämmenen vierailusta kuohutti paikallisten mieliä. Moni vaati eläimen välitöntä lopettamista.Sinisaloa ihmisten paniikki villin luontokappaleen edessä hämmästytti.”Jengi tosissaan kuvitteli, että siellä se karhu vaanii mehevää peruskoululaispaistia. Suomalaiset puhuvat mielellään omasta ihanasta luontosuhteestaan, mutta se on ihana ainoastaan niin kauan, kun luontoon voi mennä kuin huvipuistoon.”Tästä ristiriidasta Sinisalo alkoi kehitellä juonikuviota, josta kehkeytyi lopulta hänen esikoisromaaninsa. Kerrostaloyhtiön pihan roskakatoksesta peikonpoikasen löytävästä miehestä kertova Ennen päivänlaskua ei voi ilmestyi keväällä 2000.Se muutti Sinisalon elämän kertaheitolla.oli heti ilmestyessään valtava kaupallinen ja taiteellinen menestys.Teos palkittiin ilmestymisvuonnaan Finlandia-palkinnolla, Suomen Tolkien-seuran Kuvastaja-palkinnolla ja Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnolla. Vuonna 2004 kirjalle myönnettiin tieteis- ja fantasiakirjallisuuden James Tiptree Jr. -palkinto.Myös kansainvälinen kiinnostus on ollut merkittävää: romaani on käännetty viidelletoista kielelle albaniasta japaniin.”Itse ajattelin, että tämä on niin umpisuomalainen kirja, ettei tätä voida ikinä kääntää muille kielille”, Sinisalo naurahtaa.Menestyksestä huolimatta Sinisalo toteaa romaanin määrittelevän hänen kirjailijanuraansa ”ehkä vähän liikaakin”. Varsinkin luokittelun fantasia- ja tieteiskirjailijaksi hän kokee ongelmalliseksi.Harmittaako luokittelu?”Harmittaa, sillä menetän sillä lukijoita. Moni mieltää scifin olevan pelkää avaruusseikkailua ja fantasiakirjallisuuden pelkkää sormustenherraa ja yksisarvisia. Sellaisesta kirjallisuudesta kiinnostunut pettyy väistämättä kirjojani lukiessaan. Tavallisen realismin lukija ei taas tule edes tarttuneeksi kirjaani.”työtahdista huolimatta Sinisalon elämä on muutakin kuin kirjoittamista. Erityisen rakas hänelle on pari vuosikymmentä jatkunut vuoristovaellusharrastus.Paljastettakoon, että patikointimatkalla hän on kätensäkin telonut.Sinisalo kertoo tehneensä miehensä kanssa lukuisia pitkiä vaelluksia: Euroopan maiden lisäksi pariskunta on tehnyt retkiä muun muassa Australiassa, ­Uudessa-Seelannissa ja USA:n Appalakeilla. Siellä he vaelsivat kolmessa kuukaudessa yli 1500 kilometrin reitin.Mikä vaelluksessa kiehtoo?”Siinä on ihan valtavasti syitä. Haluan lähteä lomalle istumisesta ja kirjoittamisesta. Vaeltaminen on hyvin kokonaisvaltaista. Pitää miettiä koko ajan mihin jalkansa laskee ja samalla lukea omaa kehoaan. Siksi se on ­äärimmäisen intensiivistä vieroittautumista arjen murheista”, Sinisalo sanoo.”Lisäksi ajattelen, ettei ihmistä ole tarkoitettu pysymään paikallaan. Kun ylitän vuoristosolan ja edessä avautuu uusi maisema, koen ihan mielettömän fyysisen tunteen. Sitä voisi verrata melkein seksuaaliseen tyydytykseen.”