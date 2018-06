Berliinin biennaali nostaa Afrikan ja Karibian nykytaidetta, mutta pääkuraattorin mielestä kyse on aivan muusta: ”He eivät tarvitse Eurooppaa ollakseen olemassa” Gabi Ngcobo Johannesburgista kertoo HS:lle miksi Tina Turnerin We Don’t Need Another Hero -hitti nousi kansainvälisen taidetapahtuman yllättäväksi teemaksi. ”Avoin vuorovaikutus on olennaista. Emme etsi sankareita.”