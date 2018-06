Kuinka ikääntyvä kroppa vetreytyy? 50 vuotta täyttävä tanssija Minna Tervamäki antaa kaikille sopivat vinkit videolla

Kulttuuri

Kuinka ikääntyvä kroppa vetreytyy? 50 vuotta täyttävä tanssija Minna Tervamäki antaa kaikille sopivat vinkit v

Joustaa,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tai

Tervamäki

Tervamäki

Tervamäki

Tervamäki