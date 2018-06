Kulttuuri

Omaleimainen käsitetaiteilija suosii arkisia aiheita – Marko Vuokolan pienoisretrospektiivi on raikas kuin las

Marko Vuokola

Palavia

(s. 1967) on omaleimainen käsitetaiteilija, jonka tuotantoon sisältyy teoksia fyysisistä taide-esineistä videoihin sekä valo- ja ääniteoksiin. Näitä kaikkia on esillä hänen näyttelyssään, joka on eräänlainen pienoisretrospektiivi. Varhaisimmat esillä olevat teokset ovat kolmenkymmenen vuoden takaa, uusimmat vasta valmistuneita.Toisin kuin monet kollegansa, Vuokola ei pelaa kielipelejä eikä tarkastele välineidensä ominaisuuksia. Hän keskittyy siihen, mikä on aistein ja erityisesti silmin havaittavaa.Taiteenalan perinteitä noudattaen hän suosii arkisia, yksinkertaisia ja pelkistettyjä kuva-aiheita, mutta monien käsitetaiteilijoiden tietoisesti amatöörimaisesta ilmaisusta poiketen hänen teoksensa ovat huolellisesti toteutettuja, esteettisesti viimeisteltyjä ja jopa kauniita.tunne-elämyksiä tai viittauksia Vuokolan persoonaan näyttelystä on turha etsiä. Hänen ilmaisunsa on viileää ja pidättyvää, mutta myös puhdasta ja raikasta kuin lasillinen kirkasta vettä.Tyypillisen Vuokolan teoksen lähtökohtana on jokin tapahtumien virrasta erotettu havainto, jota työstämällä hän saattaa meidät tietoiseksi asioista, joita muuten tuskin huomaisimme. Ennen kaikkea häntä kiinnostaa aika, sekä subjektiivisena kokemuksena että objektiivisesti mitattavana.Esimerkeistä käyvät Vuokolan valokuvat, jotka hän ottaa samasta kohteesta eri aikoina ja esittää pareittain. Kuvissa on vain se mitä niissä näkyy, anonyymi huonetila tai tavallinen järvimaisema. Oleellista on kahden kuvan ajallinen ero ja se, mikä tästä seuraa: aika joka valon liikkeen kautta tulee näkyväksi ja käsitettäväksi.Mitä annettavaa Vuokolan rauhallisella ja mietteliäällä taiteella on meille kiireisille katsojille? Paljon, jos hänen teosten eteen vain malttaa pysähtyä. Vähäistä ei ole esimerkiksi se, miten ne rikastavat kokemustamme todellisuudesta herkistämällä aistejamme havaitsemaan kaiken sen, mistä maailma meidän ympärillämme koostuu.