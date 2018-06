Tuure Kilpeläinen ja Manuela Bosco menivät kaikessa hiljaisuudessa naimisiin – nyt pari kertoo HS:n haastattelussa, mikä kaikki heitä yhdistää

Kulttuuri

Tuure Kilpeläinen ja Manuela Bosco menivät kaikessa hiljaisuudessa naimisiin – nyt pari kertoo HS:n haastattel

On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jätetään

Installaatiolle

Nyt

Juna

Boscon

Tuure

Mutta

Muuten

Aikataulu