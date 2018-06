Kourimista, pakottamista bajamajan taakse, käden työntämistä jalkojen väliin – HS:n kyselyyn vastanneet kertoivat, millaista on häirintä suomalaisilla festareilla

Kulttuuri

Kourimista, pakottamista bajamajan taakse, käden työntämistä jalkojen väliin – HS:n kyselyyn vastanneet kertoi

Joka

”Rintojen kourimista. Käden työntämistä jalkojen väliin. Törkeitä ehdotteluja ja kommentteja rinnoistani.”

Yleisiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Bändien yleisössä ollessa häirintä on ollut mm. tarkoituksellista kourimista ja hiplailua ja tätä on tapahtunut tavallisesti kaikilla festareilla lukuun ottamatta pieniä tapahtumia. Se on ollut usein myös takana olevien miesten itsensä (ja sukupuolielintensä) hieromista tungoksen varjolla vartalooni. Tätä on tapahtunut erityisen paljon ollessani nuori ja alaikäinen.”

Myös

Kyselyssä

”Useita kertoja. Esimerkiksi vastaan kävellyt nainen tarttui edestä päin kiinni rintaani kaksin käsin sanoen ”sulla on isommat tissit kuin mulla!” – olen siis mies ja nostan puntteja. Parran hiplaajia tulee vastaan pari joka päivä baarissa tai festareilla.”

Useasti

”Minua halattiin väkisin ja ehdoteltiin seksin harrastamista bajamajassa. Olin 14-vuotias.”

Kyselyssä

kolmas suomalainen festivaalikävijä on kokenut seksuaalista häirintää festivaalialueella, kertoo HS:n lukijakysely. Eniten mainintoja häirinnän tekopaikkoina saivat Suomen isoimmat ja vanhimmat popmusiikin festivaalit. Ruisrock mainittiin tekopaikkana 49 kertaa, Provinssi 32 kertaa ja Ilosaarirock 21 kertaa.Kyselyyn vastasi päivän aikana yhteensä 2157 ihmistä. Heistä 32 prosenttia ilmoitti kokeneensa joko fyysistä tai verbaalista häirintää. Usein he kokivat molempia, kuten yksi vastaaja kertoo:häirintätapaukset ovat etenkin keikkatilanteissa, joissa ollaan keskellä isoa väkijoukkoa.”Keikkoja katsoessa takana olevat ovat kokeneet oikeudekseen tarttua peppuuni.””Bändin esitystä seuratessani humalainen nainen kouri alapäätäni.””Keikkaa katsoessa humalainen mies nosti hamettani ja kouri genitaaleista.”festivaalien leirintäalueella häirintä on yleistä vastausten perusteella. Yksi vastaajista kertoo, että hänet raiskattiin teltta-alueella:”Kuljin festivaalin teltta-alueella aikaisin aamulla hirveässä krapulassa. Yhtäkkiä ohimennessäni minut vedettiin sisään telttaan ja minua vanhempi parikymppinen (?) nuorimies veti minut teltan lattialle ja raiskasi minut. Olin niin huonossa kunnossa.””Lääppimistä ja törkeyksien ehdottelua keikkayleisössä ja ruokajonoissa. Kerran kaksi tuntematonta nuorta miestä tunkeutuivat minun ja ystävättäreni telttaan festarin leirintäalueella kysyen ’mitäs noin nätit tytöt täällä keskenään puuhaa?’”ei pyydetty antamaan tietoa omasta sukupuolesta, mutta monet vastaajista kertoivat sen vapaassa kommenttikentässä.Eniten häirintää kohtasivat naiset, mutta tarinoita oli paljon myös miehiltä:”Naiset kommentoivat: Hyvä perse ja kourivat väentungoksessa sekä etu- että takapuolelta. Olin juuri 18v täyttänyt ja mielestäni poika vasta. Vieläkin kartan humalaisia naisia, ja noista kokemuksista jäi pelko naisia kohtaan yleensäkin.””Käytiin kiinni etumukseeni eli muniin. ’Rouva’ vain hymyili. Minä en. Hämmennyin.””Minuun kohdistunut häirintä on ollut, kun naiset väkisin koskettavat minua haaravälistä, ja vaikka kiellän, se on toistunut.”häirintää on tapahtunut bajamajojen läheisyydessä:”Tulin bajamajasta ulos ja siinä ulkopuolella seisoi miesporukka. Yksi niistä nappasi hiuksistani kiinni ja veti takaisin koppiin ja alkoi kouria. Kiljuin.””Suudeltu väkisin ja yritetetty väkivalloin työntää bajamajojen taakse piiloon. Kaveri onneksi huomasi.”oli yhteensä kolme kysymystä.Ensin pyydettiin kertomaan, oletko kokenut seksuaalista häirintää. Toisessa kysymyksessä kysyttiin, että millaista häirintä on ollut ja kolmannessa sitä, missä häirintää on koettu. Kaksi viimeistä olivat vapaaehtoisia kysymyksiä.