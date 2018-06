Kulttuuri

Reilun 3 000 asukkaan Lemi valittiin Suomen metallipääkaupungiksi

Suomessa sanotaan olevan 50 metallibändiä 100 000 asukasta kohden. Enemmän kuin missään muualla maailmassa.Nyt Suomen metallipääkaupungiksi on valittu reilun 3 000 asukkaan Lemi, jossa on eniten metallibändejä Suomessa väkilukuun suhteutettuna. Jos Suomessa on keskimäärin 50 metallibändiä 100 000 asukasta kohden, Lemissä luku on huomattavasti keskimääräistä hurjempi: 422,6.Valinta liittyy Capital of Metal -kampanjaan, jossa ovat mukana muun muassa Tuska Festival, Sony Music, ulkoministeriö ja kymmenen eri kaupunkia.Bändit ovat voineet keväästä alkaen ilmoittautua Capital of Metal -sivustolla. Lemin ilmoitti kotipaikkakunnakseen yhteensä 13 bändiä. Luku ei sinänsä ole suuri, mutta asukaslukuun suhteutettuna se toi voiton. Paikkakunnalta ponnistaneista yhtyeistä parhaiten tunnetaan Stam1na.Eniten bändejä ilmoittautui kampanjaan Joensuusta, peräti 177 kappaletta.