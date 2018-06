”Yöllä Cheekin paino tuntui päälläni niin, että henki salpaantui” – HS:n toimittaja teki suomenmestarin opissa rap-kappaleen ja huomasi sen muistuttavan ”spiidipäistä Juicea”

Kulttuuri

”Yöllä Cheekin paino tuntui päälläni niin, että henki salpaantui” – HS:n toimittaja teki suomenmestarin opissa

Konsulttei, jotka kertoo miltä kehitys maistuu. Samaan aikaan kun suomi kehitysmaistuu. Kun kehitys kehittyy, ni kehittyyks laiskuus.

Mustaa öögaa Jarmo nikkaa. Kustaa röökaa, harmonikkaa soittaa kaihoisasti.

Vuoksi isänmaan, eestä ristin tään täytyy miehen heilutella pistintään.

Turha sun on räpillä koitaa mitään uraa hankkii. Ku se on vaan yhtä laskuu, niinku Rukan talvi. Heti ku aloin haukkuu sua, niinku joku kurja rakki. Niin sit sinä lähdit pois, vähän niinku Ultra Braki.

Mä oon MC Kajo, ja meikäl on niin hurja tatsi. Jokanen biisi johon kosken, muuttuu surmaajaksi. Ja jos huijaat vähän et kyl tähän pystyy kuka vaan ni. Siedän sun valkosii valheita huonommin ku punakaarti.

”Kelasin

Seuraavien

Suomeen tulin laivalla, vähän niinku jäniksenä, väärän nimisenä, tärisevänä, väärän värisenä. Tummat oli silmät ja iso oli pläsis nenä. Nyt ei mulla Koraani pysy käsis enää.

Seuraavana

Suomen hallan vuodenajan rautakallion, kuoren alla kuolleen ajan hautakammio.

Jehu pyörii starana laval, on vakaval naamal alansa paras.

Yöllä

Töissä

Oon vanhan liiton mies, ja nyt on paha mieli. Festareille lähdin ja tuli pataan sielki.

Kukkahattupojat mulle siellä sanaa pieksi, tää nykymaailma on kuin joku salakieli.

Alkuun

Meidän maailman systeemiin on tullut vaihevika. Vieraat voimat nousee niin kuin nousee paise lihaan. Ahneet lisää ahnehtivat, pankit kaiken pilaa. Vielä täyttyy malja meissä vaikkei lainehdikaan.

Lähetän

Huomaan

Tää on viimeinen tikku, viimeinen tikku, viimeinen tikku.

Metoo-liike laukaisee ja kaatuu taiteilija. Ennen oli nero, nyt likaa vain se sika.

Silloin oltiin ihan suomenmestarit. Pihaan tuoreet tetsarit. Viinaa juoden festarit...

Ennen

Vihermömmösukupolvi nyt kun pitää valtaa, jyrää vanhan starban vetää maton siltä alta.

Ja tällainen siitä kappaleesta ja videosta sitten tuli!