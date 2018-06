Magnus Lindberg tekee suurteosta Lontooseen Edith Södergranin teksteihin, ja säveltämiseen hän käyttää yhä 1980-luvun Macintosh-tietokoneita

Kulttuuri

Magnus Lindberg tekee suurteosta Lontooseen Edith Södergranin teksteihin, ja säveltämiseen hän käyttää yhä 198

Berliini

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiire

Lindberg

Entä

Lindberg

https://www.hs.fi/haku/?query=zimmermann

Seuraavaksi

Menestyksen

Omat