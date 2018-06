Kulttuuri

Belzebubs-sarjakuva voi tehdä Muumit – Facebookissa ilmestyvä teos lähtee musiikkivideoiden kautta maailmalle

Belzebubs on tehnyt sopimuksen kolmesta levystä ympäri maailmaa toimivan saksalaisen Century Media -yhtiön kanssa. Elävänä bändiä ei näillä näkymin nähdä missään.Belzebubs koostuu JP Ahosen https://www.hs.fi/haku/?query=jp+ahosen sarjakuvahahmoista, jotka ovat seikkailleet tähän saakka Facebookissa. Siellä ne ovat saaneet neljännesmiljoona seuraajaa. Nyt ne ovat astumassa ulos somesta paperille ja vinyylille.Viraaliksi paisunut sarjakuva syntyi vahingossa. Sarjakuva­kirja Perkeros (2013) levisi maailmalle ja julkaistiin seitsemällä kielellä. Kansainvälinen menestys teetti rutkasti kiirettä ja työtä ja Ahonen poti loppuunpalamista ja masennusta.”Perkeroksesta oli jäänyt pikkutarkka vaihe päälle. Myös Villimpi Pohjola oli tukossa yksityiskohdista ja vitseistä. Oli jumalaton itsekritiikki päällä. Olisi kai ollut viisainta pitää kunnon tauko, mutta eihän freelancer pysty”, Ahonen kertoo.”Yritin piirtää itseni ulos siitä suosta, improvisoida rennosti ja rosoisesti. Rykäisin ensimmäiset Belzebubsit verkkoon.”maailman valitseminen rentoutumiseen oli Ahoselle (s. 1981) luonnollista. Metallican ja Megadethin vihaiset särökitarat kolahtivat hänelle varhaisteininä. Itse hän soittaa kitaraa ja vähän koskettimia, mutta vain kavereiden kanssa omaksi huviksi.Perkeroskin kertoo metallibändistä. Belzebubsin hahmot elävät metalliperheessä, jossa palvotaan saatanaa yhtä rennosti kuin tapakristityt jumalaansa. Lapsi voi nähdä painajaista Jeesuksesta ja vanhemmat käyvät lomalla turistikierroksella helvetissä.Sarjakuvassaan Ahonen sekä nostaa hattua suosikkimusiikkinsa maailmalle että tekee siitä lempeää pilaa. Pohjimmiltaan Belzebubs on herttainen sarja­kuva perheestä, jolla on vain erikoiset tavat ja tyyli.”Tykkään kontrasteista. Tässä pääsen revittelemään yrmeillä hahmoilla ja tosi arkisilla tilanteilla. En tiedä, mitä totisimmat hevarit tykkäävät, mutta teen tätä kumminkin lajityypin sisältä enkä pilkkaa.”Belzebubs tuo mieleen Gilbert Sheltonin https://www.hs.fi/haku/?query=gilbert+sheltonin selityksen Friikkilän veljekset -sarjakuvan suosiolle. Hän arveli, että hipit tykkäsivät underground-sarjakuvasta, koska näkivät siinä itsensä. Muut taas saattoivat naureskella sarjan tyhmille hipeille.Kiinnostusta tuntuu joka tapauksessa riittävän. Ahonen sanoo, että viimeinen vuosi on ollut suorastaan absurdi. Sarja­kuvan suosio alkoi paisua viraalisiin mittoihin viime vuoden toukokuussa. Yhdessä viikonlopussa seuraajamäärä pomppasi parista tuhannesta 30 000:een.Belzebubsia on voinut nähdä jo viikkoja ympäri Helsinkiä perjantaina alkavan Tuska-festivaalin mainoksissa. Ahonen on tehnyt myös syyskuussa järjestettävän Helsingin sarjakuva­festivaalin graafisen ilmeen.Ensimmäiset stripit kootaan kirjaksi, joka ilmestyy elokuussa Suomessa ja Ranskassa, syyskuussa Espanjassa, loppuvuodesta Kreikassa ja helmikuussa Yhdysvalloissa. Muiden maiden sopimuksista neuvotellaan.saattaa tulla suomalaisen sarjakuvan suurin kansainvälinen menestys sitten Muumin. Perkeros lienee tasoittanut tiedä maailmalle, mutta ensiksi verkkoon tehdyn Belzebubsin alkukieli on englanti – kuten Muumi-sarjakuvankin.Belzebubsin ensimmäinen sinkku ja musiikkivideo ilmestyvät huomenna perjantaina. Ensimmäinen lp on luvassa ensi vuoden alussa. Century Median omistaa jättimäinen Sony ja sillä on toimistoja Saksan lisäksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Laaja jakelu lienee taattu.Levyille tarvitaan muusikoita, jotka ovat lihaa ja verta, eivät vain mustetta paperilla. Ahonen ei kerro, keitä he ovat.

