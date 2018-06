Lontoossa juuri avautuva iso Michael Jackson -näyttely saapuu vuoden kuluttua Espoon Emma-museoon

Kuka

Jackson olisi nyt 60-vuotias



Amerikkalainen Michael Jackson on yksi nykyajan vaikutusvaltaisimmista kulttuurihahmoista musiikin, videon ja tanssin alalla.



Hänen lempinimensä on Popin kuningas.



Jackson täyttäisi elokuussa 60 vuotta, ellei olisi kuollut yhdeksän vuotta sitten.



Pikkupoikana uransa aloittaneen Jacksonin musiikkia on myyty yli miljardilla eurolla.