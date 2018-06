Kulttuuri

Kaikki pelaa! – Maija Mehiläinen näyttää koko perheelle, miksi sooloilija on tiimin heikoin lenkki

Lapsuudessani

Eikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuva

Sitä,

1980-luvulla Maija Mehiläinen oli se kaikkein tylsin lastenohjelma. Se kertoi joka jaksossa, että olennaisinta oli kerätä hunajaa talven varalle ja opetti, ettei minkään saa antaa estää hunajankeruuta talven varalle. Sarja mahtoi puhutella niin toisen maailmansodan jälleenrakentajia kuin markkinatalousyhteiskunnan protojuppeja. Myös Maija Mehiläinen ja hunajakisat aloittaa uhkaavasti hunajapula-ahdistuksella.Mutta sitten se muuttaa suuntaa ja muuttuu voittaja-asenteen puolustuspuheeksi. Näitä nyt on nähty – Autot-elokuvat etunenässä – mutta Maija Mehiläinen eroaa joukosta edukseen.Sen opetuksena nimittäin on, että kaikkia tiimin jäseniä tarvitaan.siinä vielä kaikki.Mehiläismaailmassa myös kilpakumppaneita arvostetaan – silloinkin kun ne käyttäytyvät tökerösti. Maijamehiläismaailmankuvassa pohditaan, mitä tyhmyyksien ja ilkeyksien takana todella on. Ja kun se selviää, ja välit selvitetään, voidaan olla todellisia ystäviä.aloittaa epäreiluudesta: Pörinälän kuningatar vaatii Unikkolaakson kuningatarta luovuttamaan puolet hunajastaan hunajakilpailujen palkinnoksi, vaikkeivät syrjäseudun asukkaat saa edes osallistua kilpailuihin.Maija ei tällaista epäreiluutta niele.Niinpä hän lähtee Villen kanssa Pörinälään neuvottelemaan. Ja kommellusten kautta Maija, Ville ja heidän vahingossa yhteen koottu luuserijoukkionsa – mukana ovat hassut muurahaiskaksoset, angstaava teinihämähäkki, bakteerikammoinen torakka sekä lude, jonka ainoa taito on syöminen – hioutuu yhteen tiimiksi, jossa kaikkien osaamista arvostetaan.Vastapuolelta löytyy citymehiläisen huippuyksikkö, joka on harjoitellut vuosia. Suosikkitiimin johtaja on ilkeä, eikä tiimi kaihda likaisiakaan keinoa voittaakseen.Hunajakisat näyttääkin kilpailemisen monet puolet: toiset kilpailevat selviytyäkseen elämässä, toiset saavuttaakseen mainetta ja kunniaa. Taidoista on näissä kisoissa apua, mutta kummastakaan ei selviä omin voimin: tarvitaan myös muiden apua, onnea ja lisäksi joustavuutta.osuvatko kaikki elokuvan opetukset lasten hoksaushermoon, on vaikea sanoa. Maija Mehiläinen ja hunajakilpailut kirvoitti kuitenkin useammat röhönaurut tokaluokkaisilta pojilta, vaikkei ole liian pelottava katsottava taaperoikäisillekään. Animaatiossa luodaan jännitystä epäreiluuden tunteella, ei pelolla.Erityisen kiitoksen ansaitsee elokuvan suomenkielinen ääninäyttely, jossa hahmojen ilmentäminen ei vaadi kimitystä tai ulkomaisten aksenttien matkimista.