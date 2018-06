Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa Turussa

1

Georgialaisen

Vajiko Chachkhiani: Winter which was not there Turun taidemuseossa (Aurakatu 26). Ti–pe 11–19, la–su 11–17.

2

Sasha Huber: Space Race 26.8. saakka Turun taide­museossa (Aurakatu 26). Ti–pe 11–19, la–su 11–17.

3

Turkulaisen

4

Lajit

Simo Helenius sekä Kiiski & Sutela 16.9. saakka Wäinö Aaltosen museossa (Itäinen rantakatu 38). Ti–ke, pe–su 10–18, to 10–19.

5

Ukrainalaisen

Maria Prymatšenkon satumainen maailma 2.9. saakka Aboa Vetus & Ars Nova -museossa (Itäinen rantakatu 4–6). Joka päivä 11–19.