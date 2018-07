Taiteilija Frida Kahlon tavarat olivat lukkojen takana 50 vuotta hänen kuolemansa jälkeen – nyt Kahlon jalkaproteesi, meikit ja vaatteet ovat näytteillä Lontoossa

Kulttuuri

Taiteilija Frida Kahlon tavarat olivat lukkojen takana 50 vuotta hänen kuolemansa jälkeen – nyt Kahlon jalkapr

Lontoo

Mikä

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kahlosta

Parhaiten

Kahlo

Kunnon