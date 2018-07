Kulttuuri

Etelän varis, pysy poissa Lapin festareilta

Ymmärrätkö

No

Tässä kolumnissa lappilainen (minä) neuvoo eteläläistä (sinua).Haaveiletko festarireissusta pohjoiseen? Unohtumattomasta taide-elämyksestä poikkeuksellisessa miljöössä?Sinun kannattaa jäädä kotiin.Juuh, Lapin kesä pursuaa nyt festivaaleja niin että meinaa saumoistaan ratketa. On nykysirkusta, tanssia, teatteria, elokuvaa, kuvataidetta, poppia, rokkia, iskelmää, räppiä, folkia, jazzia, bluesia, virsiä, saamelaismusiikkia, akustista musiikkia ja niin edelleen.Älytöntä kyllä, festivaaleja järjestetään melkein jokaisessa Lapin kunnassa. Jopa Itä-Lapin pikkuruisella Savukoskella. SompioRock kertoo sijaitsevansa ”jossain hevon jeerassa” ja harhauttaa ei-paikallisia nimeämällä paikan kätevästi ”vanhan Sompion Kemin -Lapin kyläksi”. Naapurikunnan Sallainen Rock taas mainostaa tapahtuvansa ”keskellä ei mitään”., mitä se tarkoittaa? Että näille festivaaleille on hyvin, hyvin vaikea matkustaa. Junalla tai lentokoneella pääset vain muutamaan kuntakeskukseen, joten oma auto on käytännössä välttämätön. Ja kun ajat autoa Lapissa, sinun pitää väistellä poroja, hirviä, keskiviivalla körötteleviä vanhuksia ja reunasta toiseen pakettiautolla heijaavia rattijuoppoja. Tiet ovat niin kapeita, että jokainen vastaan tuleva ajoneuvo salpaa hengityksen.Älä putoa penkalta ojaan! Ambulanssi tulee sadan kilometrin päästä ja poliisi vielä kauempaa. Jos siis satut olemaan matkapuhelimen kuuluvuusalueella ja pystyt soittamaan apua.Missä meinaat majoittua? Hotellikapasiteettia on riittävästi vain hiihtokeskuksissa. Muualla saatat päätyä johonkin kämäiseen ”mökkiin”, jonka lappilainen on sinulle ylihinnalla vuokrannut. Sodankylän elokuvajuhlillakin nukutaan koulun lattialla.Sitten säähän. Matkailusivulla kuvaillaan rovaniemeläistä Simerockia festivaaliksi, joka ”ei jätä kylmäksi”. Se on valitettavan valheellinen lupaus. Lapissa on elokuun toisena viikonloppuna todennäköisesti hyytävää.En ole vielä maininnut pahinta. Sääskiä, tai kuten sinä etelän varis niitä kutsut: hyttysiä. Kosteimpina kesinä on pidätettävä hengitystä matkalla auton ovelta talon ovelle, etteivät ötökät täytä suuta ja sieraimia. Ja kun sääsket syksyä kohti vähenevät, polttiaiset saapuvat. Etkö ole kuullut niistä? Ne ovat niin pieniä, että tunkeutuvat silmiin, korviin ja alusvaatteiden alle. Raavit itsesi verille., on kesä-Lappi tietysti hieno. Ehkä hienoin. Puut huojuvat matalina, taivas tuntuu olevan lähempänä. Maaginen yötön yö laskeutuu tuntureille. Taide asettuu miljööseen kuin kimaltaviin kehyksiin, joissa keskinkertainenkin näyttäisi erityiseltä.Sellaista. Et sinä varmaan tykkäisi.