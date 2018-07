Ivana Helsingin 20-vuotis­näytös Pariisissa yllätti rohkeudellaan – Suhoset hylkäsivät tyttömäiset kuviot ja esittelevät nyt sensuellia suunnittelua 2000-luvun taitteessa Suomessa perustetuista muotimerkeistä moni on kaatunut, mutta Suhosen siskosten Ivana Helsinki on pystyssä. ”Jos suunnittelu on huonoa, sanon sen suoraan”, sanoo suunnittelija Paola Suhosen sisko Pirjo.