Lauantaina 7. heinäkuuta alkaen palaa Gounod’n Faustin ohjaus. Naispäärooleissa vuorottelevat Marjukka Tepponen ja Tuuli Takala.Maanantaina 9. heinäkuuta ohjelmistoon palaa Madama Butterfly.Patarouvan seuraava esitys on 10. heinäkuuta. Produktiosta on kaikkiaan kuusi esitystä.Myös rock soi, sillä Apocalyptica soittaa 15. heinäkuuta ja Children of Bodom 22. heinäkuuta.30. heinäkuuta alkaa Puccini-festivaalin vierailu, teoksina Tosca ja Turandot.Päiväkohtainen ohjelma: operafestival.fi http://operafestival.fi/fi/Ohjelmisto/Ohjelmisto-2018 Kesän 2019 ohjelmistokin on julkaistu. Silloin tähtivieraana on Milanon La Scala https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005744368.html