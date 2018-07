Kulttuuri

Vuonna 1973 pianisti Keith Jarrett hiljensi kymmentuhatpäisen yleisön Pori Jazzissa – ”Ehkä linnut vähän uskal

Amerikka­lainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

28-vuotias

Kangas

Kirjurin­luodon

Jarrettin