Yhdysvalloissa kannabis ja asenteet sitä kohtaan vapautuvat vauhdilla – Netflixin kokkikisassakin pääraaka-aineena on kannabis

Yhdysvalloissa kannabis ja asenteet sitä kohtaan vapautuvat vauhdilla – Netflixin kokkikisassakin pääraaka-ain

Kannabis vapautuu Yhdysvalloissa kovaa vauhtia. Laillisen kannabiskaupan arvo oli viime vuonna jo noin kymmenen miljardia dollaria. Samalla muuttuvat asenteet, mistä uusi osoitus on Netflix-sarja Cooking on High, kokkikisa kannabiskierteellä.



Noin viidentoista minuutin jaksoissa kaksi kilpailijaa valmistaa annokset, joiden yksi aines­osa on kannabis. Sitten kaksi tuomaria arvioi ne.



Ruuanlaiton ja tuomaroinnin lisäksi reilusti aikaa käytetään kannabiksesta juttelemiseen ja yleiseen vitsailuun. Ohjelman loppupuolella tuomareista voi joskus huomata, mitä äsken on nautittu.



Tavallisiin kokkikisoihin verrattuna ohjelman tunnelma on rento ja kieli koko ajan aika lail­la poskessa. Ehkä jonain päivänä vielä nähdään Master­Chef Cannabis, jossa keskitytään enemmän ruuanlaittoon ja kilpailemiseen.



