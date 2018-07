”Tulevaisuus ei tapahdu, me luomme sen”, futuristi Niko Herlin sanoo – Hän kehottaa ensin visioimaan villisti ja vasta sitten miettimään haaveen toteutusta

Kulttuuri

"Tulevaisuus ei tapahdu, me luomme sen", futuristi Niko Herlin sanoo – Hän kehottaa ensin visioimaan villisti

”Suomen

kielessä on paljon hyviä sanoja, mutta yksi on todella huono: valmistuminen”, futuristi Niko Herlin sanoo.Hänen mielestään ihmisen ei pitäisi ajatella itseään valmiina. Oppiminen on elämän mittainen projekti. Muuhun tuudittautuminen merkitsee vaikeuksia – ja lyhyttä tulevaisuutta.”Jos töihin päästyään luulee opiskelunsa lopullisesti päättyneen, voi olla varma, että juuri ne työt vie automaatio ja robotit. Koneet suorittavat, meidän pitää olla luovempia”, Herlin sanoo.Työelämä siis muuttuu. Seuraavan kahden vuosikymmenen aikana puolet länsimaisten työmarkkinoiden nykyisistä tehtävistä tulee katoamaan. Tuota tulevaisuutta Herlin tähyilee, mutta ei tutkijana vaan Great Minds -yrityksen tulevaisuuskonsulttina, joka ohjaa organisaatioita ja ihmisiä näkemään omat mahdollisuutensa paremmin.Herlin ei ollut kiinnostunut tulevaisuudesta, edes scifistä. Hän halusi olla kokki tai diplomaatti, koska tykkäsi ­ruoanlaitosta ja kielistä.Kotoa ei tullut paineita, tehdä sai mitä halusi. Ja niin Herlin muutti Espoosta Turkuun opiskelemaan.”Seurasin isäni jalanjälkiä ja aloitin opinnot Åbo Akademissa 1995. Tulin lukemaan valtiotieteitä, mutta ne suunnitelmat muuttuivat nopeasti.”Kansantaloustiede, laskentatoimi ja tietojärjestelmätieteet kiinnostivat enemmän. Viimeksi mainitun kautta Herlin päätyi graduvaiheessaan opiskelemaan ”kiehtovaa” tulevaisuuden tutkimusta.Sisäsyntyinen optimismi sai Herlinin näkemään tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Samalla hän myös ymmärsi sen olevan jotain, johon liittyisi vastuu.”Tulevaisuus ei vain tapahdu, me luomme sen”, Herlin tiivistää elämänohjeensa.”Ihmiset ja yritykset alkavat usein elää toiveidensa ja tulevaisuuteen liittyvien ajatustensa mukaan. Ja sitten synkistellään tajuamatta, että kyse oli omasta valinnasta.”Kun Herlin saa asiakkaan ymmärtämään tämän, on otettu tärkeä askel.tehtävä on tehdä analyyttisia arvioita mahdollisuuksista ja ennakoida tulevia tapahtumaketjuja, kuten šakissa. Yksi oikeaan osunut arvaus ei ole tärkeä, prosessin jatkuminen ja kokonaisuuden ymmärtäminen ovat.Tulevan arvioiminen on Herlinin mukaan ihmiselle hyvin vaikeaa. Ajattelussamme on vinoutumia, jotka harhauttavat helposti.”Pitkällä aikajänteellä yliar­vioimme muutokset, ja lyhyellä aikajänteellä aliarvioimme ne.”Lentävät autot eivät edelleenkään ole arkipäivää, mutta harva osasi ennustaa, kuinka nopeasti ja suvereenisti sosiaalinen media valtasi maailman – ja politiikan.Herlin kertoo, että tulevaisuuteen ja sen vaihtoehtoisiin toteutumiin voidaan saada tuntumaa eri metodein. Yksi tapa on tarinallistaa tapahtumia nykyhetkestä eteenpäin, tai sitten toisinpäin.”Kunnianhimoisiin unelmiin päästään käsiksi paremmin, kun ensin visioidaan villisti ja vasta sen jälkeen mietitään, miten tuollainen haave voitaisiin toteuttaa. Olemme usein aika vaatimattomia, joten se vaatii paljon”, Herlin naurahtaa.”Arjessa emme useinkaan unelmoi siitä, mikä meille voisi olla parasta. Emme kehtaa tai uskalla.”mielikuvitukselle on muuttuvassa maailmassa entistä suurempi tarve. Jos suurta osaa lähitulevaisuuden ammattinimikkeistä ei vielä ole edes keksitty, on välttämätöntä pystyä ajattelemaan uramahdollisuuk­siaan ja osaamistaan mahdollisimman avarasti.Vuonna 2014 yrittäjäksi ja futuristiksi alkanut Herlin ei anna valmiita vastauksia, mutta hän haluaa auttaa ihmisiä irti kaavamaisesta ajattelusta ja oivaltamaan. Opiskeltu tutkinto ei sanele tulevaisuutta.”Opinnot valmentavat ajattelemaan tietyllä tavalla. Lopulta kyse on vain välineestä.””On pystyttävä tekemään itsensä tarpeelliseksi ja osattava myydä osaamistaan. Jos ei onnistu vakuuttamaan toisia, oma osaaminen ei ole hyödynnettävissä oleva taito. Tämän takia viestintää pitäisi opettaa kouluissa enemmän.”Herlin uskoo, että intohimoisesti työhönsä suhtautuvilla on erinomaiset mahdollisuudet selvitä työelämän murroksesta. Muutoskuntoisuuttaan voi myös treenata opettelemalla vaikkapa vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja omien vahvuuksien tunnistamista.Ja mitäpä elämä on ellei muutosta.”Mielikuvissamme saattaa olla pysyviä ajanjaksoja, mutta ne eivät ole totta. Muutosta on aina ollut. Joskus se sattuu, mutta ilman sitä kuolisimme.”