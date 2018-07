Kulttuuri

MM-kisojen jälkeen koittaa iloisen jälleennäkemisen aika: veli tervehtii veljeä, jota ei ole nähnyt kuukauteen

Tarvitaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkona

Televisiovarastossa

sellainen palvelu, että heti miesten jalkapallon MM-kisojen jälkeen ihmisiltä haetaan televisiot pois.Heti finaalin jälkeen soi ovikello. Oven takana on kaksi tyyppiä. Ihmisen tarvitsee vain osoittaa kädellä suunta, ja tyypit etenevät olohuoneeseen, irrottavat töpselit ja ottavat television ja kuljettavat sen autoon, ja sitten huoneessa on tyhjä kohta siinä, missä ennen oli televisio.Jos on helle, niin kuin nyt on, vaihtarina saa pöytätuulettimen. Se asennetaan television paikalle.Käynnin jälkeen ihminen siristelee silmiään. Hän istuu takaisin sohvalle. Menee hetki ennen kuin ihminen tajuaa tuijottavansa Ranskan puolustuspelin sijasta puolelta toiselle kääntyilevää, tasaisesti hurisevaa tuuletinta.muut heittävät frisbeetä ja syövät jäätelöä ja pelaavat petankkia ja istuvat terassilla ja virvelöivät.Yhtäkkiä pieni lapsi huudahtaa ja osoittaa kädellään. Kaikki kääntyvät tuijottamaan. Hylätyiksi luulluista taloista kävelee ulos valkoisia ruumiita, jotka osoittautuvat eläviksi lähimmäisiksi.Iloinen jälleennäkeminen: Veli tervehtii veljeä, jota ei ole nähnyt kuukauteen. Lapset opettavat kotiin linnoittautuneelle äidilleen nimensä uudelleen.Kalvenneet perheenjäsenet vedetään käsistä aurinkoon, mutta heidän ihonsa palaa välittömästi. Heidät istutetaan penkeille puiden varjoon. Heistä tuntuu hyvältä istua.Hitaasti heidän silmänsä oppivat tarkentumaan muihinkin asioihin kuin petankkikuuliin, tennis- ja jäätelöpalloihin, appelsiineihin ja falafel-pulliin.vartija napsauttaa päälle yhden ruudun varoituksista huolimatta. Televisiosta tulee Poliisiopisto.Mielenkiintoista, vartija mutisee ja ryhtyy katsomaan, ja muita vartijoita ryntää paikalle sulkemaan televisiota, mutta he ovat voimattomia ja istuvat kollegansa seuraan.