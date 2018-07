Suomalaisten sankaridiplomaattien salaisista toimista Chilessä kuvataan parhaillaan tv-draamasarjaa Ylelle – Mukana on myös tunnettu ruotsalaisnäyttelijä Mikael Persbrandt

Fakta

Invisible Heroes



Poliittinen kuusiosainen draamasarja. Rooleissa mm. Pelle ja Sophia Heikkilä, Ilk­ka Villi, Vuokka Hovatta, Aksa Korttila ja Mikael Persbrandt.



Sarja kertoo Suomen Chilen asiainhoitajan Tapani Brotheruksen ja lähetystön kakkosmiehen Ilkka Jaamalan toimista vallankumouksen aikana 1970-luvulla. He auttoivat tuhansia pakolaisia pakenemaan maasta.



Käsikirjoitus Tarja Kylmä ja Manuela Infante, ohjaus Mika Kurvinen ja Alicia Scherson, tuottajat Pekka Ruohoranta Yle, Liisa Penttilä-Asikainen ja Pete Eklund Kaiho Republic sekä Leonora González ja Sergio Gándara Parox S.L.A.



Yle näyttää sarjan keväällä 2019.



Invisible Heroes on Ylen satsaus uuteen pohjoismaiseen Nordic 12 -strategiaan, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja lisätä julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden yhteistyötä draaman tuotannossa ja vaihdossa. Sen päämääränä on, että kukin yhtiö saisi 12 kuukauden yksinoikeudet pohjoismaisen draaman esittämiseen.