Pori Jazziin saapuva Burt Bacharach säveltää 90-vuotiaanakin kunnianhimoista musiikkia, joka jää helposti soimaan korvamatona – kuuntele soittolistalta klassikot Look of Loven, I Say a Little Prayerin ja Walk on Byn tekijä kiertää Eurooppaa vielä 90-vuotiaana.