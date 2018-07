Kulttuuri

Poriin on kätketty pieni aarre: Videotaiteen pioneerit ällistyttävät taidemuseossa

Videotaide Steina & Woody Vasulka: Art of Memory – Muistin taito sekä Marcos Ávila Forero 2.9. saakka Porin taidemuseossa (Eteläranta, Pori). Ti–su 11–18, ke 11–20.

Porin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avioiduttuaan

Steinalta

Vasulkojen