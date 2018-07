Samuli Kosminen hälytettiin paikalle, kun Björk tarvitsi rumpalia – nousi lavalle vain muutaman päivän treenauksen jälkeen

Samuli Kosminen, oikealta sukunimeltään Koskinen, on suomalainen rumpali ja perkussionisti. Hän on syntynyt vuonna 1974 ja asuu Helsingissä.Hänet tunnetaan lukuisista kokoonpanoista. Kosminen on soittanut muun muassa Kimmo Pohjosen https://www.hs.fi/haku/?query=kimmo+pohjosen kanssa, Aki Sirkesalo & Lemmenjättiläisissä ja Sami Saaren https://www.hs.fi/haku/?query=sami+saaren Cosmosonic-kokoonpanossa.Vuonna 1998 Kosminen edusti Suomea Euroviisuissa yhdessä Edea-yhtyeen kanssa.Kosminen tuotti huippusuositun PMMP:n viimeisen albumin Matkalaulu.Hän on ollut mukana tuottamassa myös Paperi T:n https://www.hs.fi/haku/?query=paperi+t:n tuoretta kakkosalbumia Kaikki on hyvin.Viime vuosina Kosminen on työskennellyt paljon Islannissa. Hän on tehnyt runsaasti elokuvamusiikkia, esimerkiksi tänä kesänä nähtyihin Adrift- ja Sicario 2 -elokuviin. Kosminen soittaa myös islantilaisyhtye Múmissa.