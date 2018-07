Pori Jazzissa esiintyvästä Jade Birdistä povataan supertähteä – sielukasta folkia tekevä 20-vuotias palvoo Patti Smithia ja virheitä

Kulttuuri

Pori Jazzissa esiintyvästä Jade Birdistä povataan supertähteä – sielukasta folkia tekevä 20-vuotias palvoo Pat

”Voi hittolainen!”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Birdin

Klassikoilla

Kantri

Jade Bird esiintyy Pori Jazzin Kirjurinluodossa torstaina 19. heinäkuuta kello 16.20.