Mamma Mian jatko tehtiin, koska Abban Benny Anderssonkin halusi nähdä sen – ja koska Meryl Streep lupautui mukaan ensimmäisenä

Kulttuuri

Mamma Mian jatko tehtiin, koska Abban Benny Anderssonkin halusi nähdä sen – ja koska Meryl Streep lupautui muk

Asiasta

Mamma Mia!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Molemmat

Jatko-osassa

Musikaalielokuvat