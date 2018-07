Naisvihaa en hänessä havainnut, Saara Pakkasvirta sanoo Jouko Turkasta – ”Työskentely oli kammottavaa ja kuitenkin palkitsevaa”

Kulttuuri

Naisvihaa en hänessä havainnut, Saara Pakkasvirta sanoo Jouko Turkasta – ”Työskentely oli kammottavaa ja kuite

Sekarotuinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pakkasvirta

Pakkasvirta

Yksi

Turkan

Pakkasvirta