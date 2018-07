Feministinen Jagged Little Pill -levy vuodelta 1995 on yhä ajankohtainen – Alanis Morissette kuuntelee laulujaan nykyään ”ymmärtäen ja empaattisesti”

Kulttuuri

Feministinen Jagged Little Pill -levy vuodelta 1995 on yhä ajankohtainen – Alanis Morissette kuuntelee lauluja

”Hei,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1

2

3

4

Alanis Morissette Pori Jazzissa lauantaina kello 22.15.