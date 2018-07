Asumisen parantamisessa pitäisi kuunnella Alvar Aaltoa – Kaikkialla maailmassa operoinut arkkitehti ei ollut profeetta omalla maallaan

Kulttuuri

Asumisen parantamisessa pitäisi kuunnella Alvar Aaltoa – Kaikkialla maailmassa operoinut arkkitehti ei ollut p

Vierailipa

Jyväskylän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Miniasuntoihin”

Sodan

Aalto

Jyväskylän