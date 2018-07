Kulttuuri

tv-kanavat eivät ole näkyneet kotonani nyt yli puoleen vuoteen. Aluksi suivaannuin asiasta toden teolla. Halusin periaatteesta saada asian korjatuksi, sillä kanavat kuuluvat minullekin. Ongelman hoitamisesta syntyi väsytystaistelu, jonka suhteen luovutin.Tajusin, etten kaipaa ”oikeaa” televisiota ollenkaan. Sieltä ei tule yhtäkään ohjelmaa, jota haluaisin katsoa ja jota ei suoratoistopalvelusta löytyisi.Vaikuttaa siltä, etten ole ajatukseni kanssa yksin.ylistetään sarjoja, jotka vähintäänkin alkoivat suoratoistopalvelujen menestystarinoina. Kasvava osa maailman suosituimmista televisiosarjoista on edelleen nähtävissä vain suoratoistona, ja lineaarisen television merkitys nykykatsojalle on häviävän pieni.Monia elokuviakin suuremmiksi ilmiöiksi ovat nousseet erityisesti scifi- ja fantasiasarjat, joiden jaksoja tuijotetaan putkeen netissä. Näitä sarjoja ovat esimerkiksi Game of Thrones, The Handmaid’s Tale, Westworld ja Stranger Things.The Handmaid’s Tale valittiin viime vuoden Emmy-gaalassa parhaaksi draamasarjaksi. Aikaisemmin suoratoistosarja ei kyseistä palkintoa ole saanut.Tänä vuonna parhaan draamasarjan tittelistä kilpailevat Game of Thrones, Stranger Things, The Americans, The Crown, The Handmaid’s Tale, This Is Us ja Westworld. Näistä kaikki ovat katsottavissa suoratoistopalveluista, myös Suomessa.jonka sisällöistä ja ohjelma-aikataulusta päättävät televisioyhtiöt, ei ole enää juurikaan merkitystä.Suoratoistosarjojen suosiossa on varmasti suuri rooli sillä, että katseluaika on ihmisten omissa käsissä ja tuotantokausien kaikki jaksot julkaistaan usein kerralla.Tänä vuonna Netflix keräsi ensimmäistä kertaa enemmän Emmy-ehdokkuuksia kuin HBO. Suomessa HBO tunnetaan suoratoistopalveluna, mutta Yhdysvalloissa se on kaapelitelevisioverkko, joka kattaa koko maan.Periaatteessa se siis tavoittaa jokaisen kohta 330 miljoonaa lähentelevästä asukkaasta. Viimeistään Netflixin ohiajo osoittaa kuitenkin, että perinteisen television merkitys tv-sarjojen katselussa vähenee radikaalisti.suoratoistomenestykset on toki nähty myös lineaarisessa televisiossa. Esimerkiksi Game of Thronesia on voinut Suomessa katsoa myös televisiosta, mutta silti sarja käsitetään laajasti suoratoisto-ohjelmaksi.Tämä saattaa johtua siitä, että sarjaa striimasi Suomessa suuri joukko faneja jo ennen kuin Yle alkoi sitä esittää.Suomessa C Moren Onnela nähtiin myöhemmin MTV3:lla ja Sykettä näytettiin Yle Areenassa ennakkoon ennen tv-esityksiä.ansaitsisivat mielestäni jo oman gaalan, tai vähintäänkin ne voitaisiin eristää omiin kategorioihinsa.Viime vuonna pelkästään Netflixin sisältöjä katsottiin yli 140 miljoona tuntia päivässä, ja palvelu on kertonut, että sillä on yli 125 miljoonaa käyttäjää ympäri maailman. Näillä luvuilla televisiosarja tuntuu myös terminä vanhentuneelta.Lisäksi teknologiajätti Apple on ilmoittanut alkavansa tuottaa tv-ohjelmia ja haluaa näin haastaa muun muassa Netflixin ja Amazon Primen.näkyy myös kotimaassa. Telia ilmoitti perjantaina 20. heinäkuuta ostaneensa Bonnierin toiminnan. Kauppaan kuuluvat MTV ja suoratoistopalvelu C More.Kauppa tarjoaa Telialle enemmän mahdollisuuksia sisällöntuotannossa ja -jakelussa. Sillä kuten todettu, televisiosisältö siirtyy kovaa vauhtia nettiin. Teleoperaattoreiden verkkoihin.