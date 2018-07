Kulttuuri

”Lavalle nousun hetki on huumaava”, stand up -koomikko Ilari Johansson sanoo

Ilari Johansson

Johanssonin

Aihekirjo

Aiheisiinsa

Stand up

Huvittavuutta

tunsi jo nuorena poikana kovaa halua nousta lavalle, ja 13-vuotiaana hän avusti ensi kerran Kuopion kaupunginteatterin näytelmässä.Suvun piiristä korviin tarttui monensorttisia tarinoita, joita hän omaksui herkästi ja ­reak­tionopeus kasvoi.Aikuisena Johanssonista on sukeutunut monialainen näyttelijä ja kärkipään stand up -koomikko, joka saa illasta toiseen nousta lavalle.Eikö yhtään kyllästytä?”Ei vähimmässäkään määrin. Etukäteen jännitys ja kihelmöinti on yhä täysin samaa kuin nuorena miehenä, sillä lavatilannehan on aina yhtä armottoman raaka. Lavalle nousun hetki on kuitenkin huumaava”, hän tuumii.”Näyttelijäntyössä teatterissa minua kiehtoo eniten yhteisöllisyys, se että saa olla osa tiimiä.””Stand upissa koko touhu on itsestäni kiinni ja itseni varassa, ja jos siinä tyrin jotakin, en ainakaan vedä muita ihmisiä lokaan.”kiertueet ovat sangen pitkiä – viime talvenakin meni 35 paikkakuntaa melkeinpä yhteen soittoon. Esitykset täyttävät suuria saleja Kulttuuritaloa, Musiikkitaloa ja Lahden Sibeliustaloa myöten.Kukin estradi ja yleisö on kuitenkin erilainen ja myös muovaa esitystä. On tyystin erilaista esiintyä ravintolassa ja pikkuklubissa kuin konserttisalissa.”On tietysti mairittelevaa olla keikalla suurensuuressa salissa, jossa yleisökin vastaa isommin ja kuuluvammin. Mutta taas pieni klubi voi omalla tavallaan olla hyvin intiimi ja palkitseva, kun yleisökontakti on niin välitön”, artisti analysoi.Siihen nähden, että illan esitysrupeama saattaa kestää kaksi kertaa kolme varttia, Johansson valmistaa juttunsa etukäteen yllättävänkin ilmavin linjoin.”Kirjoitan tekstit itse mutten lauseiksi asti. Ennen show’n alkua tiedän vain illan pääotsikkoni ja aiheeni, loppu on improvisaatiota, joka sitten tilanteesta, yleisöstä ja tajunnanvirrasta riippuen voi viedä aivan mihin päin tahansa.”ei maailmasta ehdy. Johansson on laajasti kiinnostunut ja lukee paljon. Mutta onko ehkä jotakin sellaista, mistä hän ei laskisi pilaa?”Oikeastaan mitään asiaa en rajaa pois niin kauan kuin löydän sopivan kulman pilkkakirveelle”, Johansson sanoo.”Aikoinaan havaitsin uskonnon ja politiikan melkein tabuiksi, joista porukka meni varpailleen, mutta nykyään on jo rennompaa.””Enimmäkseen pureksin lavalla sellaisia kysymyksiä, jotka kiinnostavat ja askarruttavat itseäni.”Johansson saa kimmokkeita yleisistä ilmiöistä ja omista havainnoistaan siitä, mitä näkee ja kuulee ympärillään.”Se voi alkaa keriytyä jostain täysin huomaamattomasta lehtiotsikosta, josta saa jonkun ­idean, että hei, mietitäänpä tämä vaihteeksi toisin päin.”-koomikolla on Johanssonin mielestä tärkeä etu­oikeus: lupa laukoa totuudet suoraan, tässä ja nyt.”Roolijako menee vähän sillä lailla, että kun katsoja on mielessään funtsinut jotakin, mitä ei uskalla sanoa, niin stand up -koomikko sen sitten pamauttaa julki.”Eräänlainen hovinarri siis, mutta tavanomaista laajemmin ilmaisunvapauksin.Johansson kuitenkin painottaa, että vissi vastuu omista sanomisistaan ja tekemisistään on jokaisen kannettava. Hän vetää kirkkaan rajan nimettömän ­somehuutelun surullisen kuuluisiin harrastuspiireihin.Jos kantti kestää, monenlaista saa kyllä esittää – mutta omin kasvoin.Johansson löytää miltei kaikesta. Mutta pelkästään muiden naurattamista hän ei pidä komiikan päämääränä tai ytimenä. Tavoite on nähdä ja näyttää asioita uudessa valossa.”Kun mitä hyvänsä ilmiöitä – myös omaa käyttäytymistään – purkaa osiin ja etäännyttää, on helpompi nostaa yleisön silmien eteen erilaisia ideoita ja aspekteja”, hän määrittelee.”On hyvä aina katsoa, mitä siellä kolikon toisella puolella on.”Ajatuksia Ilari Johansson aikoo herättää myös ensi syksynä, kun hän starttaa Beetasalpaajat- ja Suomi nauraa -kiertueille.Silloin taas mennään pitkin Suomea, ja työ ei nauramalla lopu.