Nyt kannattaa paeta hellettä näyttelyihin – HS listasi Helsingin viileimmät kokonaisuudet

1. Kiehtovaa maagista realismia

Fantastico! Italialaista taidetta 1920- ja 1930-luvuilta. Ateneum (Kaivokatu 2) 19.8. saakka. Ti, pe 10–18, ke, to 10–20, la, su 10–17.

2. Kuin kylmää ahtojäätä

Timo Sarpaneva

Timo Sarpaneva Designmuseossa (Korkeavuorenkatu 13) 23.9. saakka. Kesäkaudella ma–su klo 11–18.

3. Värikylläistä muotoilua länsinaapurista

Svenskt Tenn: Muotoilun uudistajat – Estrid Ericson & Josef Frank. Didrichsen (Kuusilahdenkuja 1) 9.9. asti. Ti–su klo 11–19.

4. Saa kesällä synkistelläkin

IC-98: 2016–2018 Helsingin Taidehallissa (Nervanderinkatu 3) 5.8. saakka. Ti, to, pe 11–18, ke 11–20, la–su 11–17.

5. Muovista kulttuuriperintöä

Barbie – The Icon. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34). 26.8. saakka. Kesäkaudella ma–su 11–18, ke 11–20.