Menestynyt näyttelijä Essi Hellén halusi vaikuttaa enemmän ja vaihtoi tuottajaksi – tavoitteena vastuullisuus ja hyvä ilmapiiri

Kulttuuri

Menestynyt näyttelijä Essi Hellén halusi vaikuttaa enemmän ja vaihtoi tuottajaksi – tavoitteena vastuullisuus

Essi Hellén

Hellénin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt Hellén

Hellén

#Metoo-kampanja

Hellén

Hellénillä