Hyvin sujuneen Pori Jazzin väistyvää toimitusjohtajaa närästää vain kaksi asiaa: pieleen mennyt sääennuste ja Suomi-Areenan viemä majoituskapasiteetti

Kulttuuri

Hyvin sujuneen Pori Jazzin väistyvää toimitusjohtajaa närästää vain kaksi asiaa: pieleen mennyt sääennuste ja

Pori Jazz

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eniten

Toimitusjohtaja

Festivaalin

Uutuutena

Puolentoista

Siihen,