Kirjeenvaihtaja Eeva Lennon on juossut pakoon poliisia Ranskassa, väistellyt hiiriä Britanniassa ja ystävystynyt Samuel Beckettin kanssa – Tulossa muistelmat, jotka ovat yhtä kiinnostavat kuin hänen elämänsä

Eeva Lennon



Toimittaja Eeva Lennon (s. Karikoski) syntyi Helsingissä itsenäisyyspäivänä 1937.



Lennon kirjoitti ylioppilaaksi Suomalaisesta yhteiskoulusta SYK:sta. Helsingin yliopistosta hän valmistui sekä lainopin kandidaatiksi (silloinen ylempi korkeakoulututkinto) että valtiotieteiden maisteriksi. Lennon opiskeli myös Pariisin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa Ranskan valtion stipendiaattina.



Hän toimi Radion freelance-kirjeenvaihtaja Pariisissa 1963–1964 ja Uuden Suomen Pariisin-kirjeenvaihtaja vuonna 1965–1970.



Yleisradion Uutis-ja ajankohtaistoiminnan freelance-kirjeenvaihtaja Lennon oli 1970–2009. Hän on tehnyt senkin jälkeen Ylen kulttuurijuttuja.



Suomen Sosialidemokraatin (Demarin ja Uutispäivä-Demarin) Lontoon freelance-kirjeenvaihtaja 1970–1997 ja 2006–2015.



Toiminut myös Talouselämän kirjeenvaihtajana ja kolumnistina, ja avustaa yhä lehteä kirja-arvosteluilla.



On yhä viikkolehdeksi muuttuneen Demokraatin kirjeenvaihtaja.



Oli naimisessa The Guardian -lehden edesmenneen toimittajan Peter Lennonin (1930–2011) kanssa.



Pariskunnalla on 1960-luvun alussa syntyneet tytär ja poika. Kumpikin työskentelee Englannissa media-alalla.