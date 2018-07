Sarjakuvataiteilija Marko Turunen tekee pieniä kirjoja, jotka kertovat suuria tarinoita vaimon kuolemasta ja Kekkosen teloittamasta esi-isästä

Kulttuuri

Sarjakuvataiteilija Marko Turunen tekee pieniä kirjoja, jotka kertovat suuria tarinoita vaimon kuolemasta ja K

Kotka

Marko Turusen

Tiskipäiväkirja (2002)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Usein

Äskettäin

Viime vuonna

Tarina