Täydenkuun tansseissa riepoteltiin omaa napaa kaivelevia taiteilijoita, ihasteltiin verikuuta ja annettiin tilaa nuorille lupauksille – Lippuja mennyt viime vuoteen verrattuna huomattavasti enemmän

Kulttuuri

Täydenkuun tansseissa riepoteltiin omaa napaa kaivelevia taiteilijoita, ihasteltiin verikuuta ja annettiin til

Pyhäjärvi

”Tanssija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tunti

Täydenkuun tanssit

Ilmiö

Monitaiteilija

Vaikka