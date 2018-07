Bloomsburyn ryhmä puolusti totuutta, luovuutta ja vapaata rakkautta – Virginia Woolfin ja kumppanien sata vuotta sitten toiminut taiteilijakollektiivi on yhä yllättävän ajankohtainen

Fakta

Bloomsburyn ryhmä



Englantilainen intellektuellien ja taiteilijoiden kollektiivi.



Ensimmäinen kokoontuminen vuonna 1905 Vanessa ja Virginia Stephenin (myöh. Woolf ja Bell) ja veljien kotona Bloomsburyssa Lontoossa.



1910: Kriitikko Roger Fry liittyy mukaan. Järjestää suuren jälki-impressionistien näyttelyn, josta nousee meteli.



Bloomsburyn ryhmän käsitettä käytetään ensi kertaa 1912 toisen jälki-impressionistisen näyttelyn yhteydessä.



Kollektiivinen verstas Omega Workshop perustetaan 1913.



1914: Ensimmäinen maailmansota alkaa. Omega-verstas sisustaa Cadena-kahvilan.



1916: Monet ryhmän jäsenet muuttavat maalle välttääkseen joutumisen rintamalle. Vanessa Bell ja Duncan Grant muuttavat Charlestoniin Sussexiin.



Leonard ja Virginia Woolf perustavat Hogarth Press -kustantamon 1917.



Vita Sackville-West ja Virginia Woolf tutustuvat. Seuraa lyhyt rakkaussuhde ja elinikäinen ystävyys.



1932: Lytton Strachey menehtyy lyhyen sairauden jälkeen. Carrington tekee itsemurhan.



John Maynard Keynesin pääteos The General Theory of Employment, Interest and Money ilmestyy 1936 (suom. Työllisyys, korko ja raha, 1951).



1941: Virginia Woolf hukuttautuu Ouse-jokeen.



Vanessa Bell kuolee 1961, Duncan Grant kuolee 1978.