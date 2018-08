Jo satoja vuosia sitten persialaiset naiset ampuivat vihollisia ratsun selästä hameen alle piilotetuilla nuolilla – Nyt perinnettä jatkaa sipoolainen Anna Minkkinen, joka todisti lajin mestarille pelottomuutensa hymyllään

Kulttuuri

Jo satoja vuosia sitten persialaiset naiset ampuivat vihollisia ratsun selästä hameen alle piilotetuilla nuoli

Iranilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämän

Mutta

Mutta

Ensimmäisestä

Suomessa

Vuonna