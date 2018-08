Kulttuuri

Chicagolainen Gayle McKeen vetää arkkitehtuurikierroksia Helsingissä – vapaaehtoistyönä

Gayle McKeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä on

Ensi kertaa

Arkkitehtuurista

Oikaisu 6.8. kello 9.55: Arkkitehtuurimuseon kävelykierrokset järjestetään elokuun ajan ke–su klo 11–13, toisin kuin jutussa aiemmin kirjoitettiin.