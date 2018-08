Kulttuuri

Heikki Turusen uutuusromaani on pääkaareltaan eheä, mutta mukaan mahtuu myös yliampuvaa kuvausta

Heikki Turusen

Turunen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

romaanin Kuokka ja kannel ykkösosa (2016) loppui ahdistavin hetkin. Talvisota heitti noin kaksituhatta rajakarjalaisen Suojärven asukasta Neuvostoliiton sotavangeiksi – lajittelematta kaikki naiset, lapset ja miehet, joita ei ehditty (tai haluttu) evakuoida länteen. Kymmeniä jäätyi kuoliaaksi kuorma-autojen lavoille vankitien aluksi.Helpompaa ei tullut määränpäässä, aunukselaisen Posolkan parakkileirin helvetissä, josta kaksoisromaanin päättävä Vinoristin kansa alkaa. Puolen vuoden vankeus verotti ankarimmin vanhuksia ja vastasyntyneitä, ravinto, hygienia ja asunnot olivat sietämätöntä tasoa.Pääsy Suomeen kesällä 1940 muutti muttei lopettanut kärsimyksiä. Suojärveläiskansa sai tuntea tuplatorjunnan kanta-Suomessa; paitsi evakkoina heitä karsastettiin myös ortodokseina. Olivat väärässä paikassa ja väärässä uskossa. Vankeutta pitkitti se, että neuvostovalta piti heitä panttivankeinaan kiristäessään Suomelta lisää myönnytyksiä talvisodan jälkeisissä väännöissä.kuljettaa päähenkilöidensä joukon läpi leirin, junien kolkkeen ja Pohjanmaan. Vasta Pielisen karjalaisista korpimaisemista, lähinnä Juuasta, heille löytyy pysyvämmät elinsijat, osana valtion laajoja asutusratkaisuja.Pääkaareltaan romaani on ­eheää tekoa. On karkotus onnelasta, vankeus vieraalla maalla, pääsy (melkein) Luvattuun maahan. Vanhatestamentillisista vertauskuvista ei kirja ole muutenkaan vajaa.Kuitenkin kehikon sisään mahtuu viljalti perustelemattomia ja kummallisia jaksoja, reippaasti yliampuvaa kuvausta.Henkilöt ovat läpeensä karikatyyreja. Karkeus on sävytöntä, pyhimysmäisyys hipoo taivaita, juonittelijat petoksineen ovat muuttumattomia. Turusen naiskuvista saattaisi lohjeta hupaisa tutkielma; jyrkkä kaksijakoisuus rehottaa.Kantasuomalaisten ja suojärveläisten kulttuurisista törmäyksistä teos saa parhaiten kiinni. Ortodoksievakkojen asettumisesta Pohjois-Karjalaan ja päätteeksi vietettävistä ”idän ja lännen häistä” kirjailijalla on juurevaa kokemusta, selvästikin omakohtaisinta kerrottavaa.Ilman kummempaa osoittelua sopii kysyä, onko maailman kaikkien pakolaisten aina koettava samat asiat ja vaiheet.