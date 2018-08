Poptähti joutui kritiikin kohteeksi pukeuduttuaan Neuvostoliitto-paitaan pride-keikalla Ruotsissa: ”Mene kotiin ja lue historiaa”

Kulttuuri

Poptähti joutui kritiikin kohteeksi pukeuduttuaan Neuvostoliitto-paitaan pride-keikalla Ruotsissa: ”Mene kotii

Ruotsalainen

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/jPjkvL/fansen-rasar-mot-rebecca-och-fiona-respektlost-och-vidrigt

Popduo