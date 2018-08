”Kalle tuo raidi, täällä on taas näitä helvetin kerubeja joka paikassa” – Taidemeemeistä on kasvanut maailmanlaajuinen ilmiö, ja nyt niihin ovat rakastuneet myös omanlaisestaan huumorista tunnetut suomalaiset

Kulttuuri

”Kalle tuo raidi, täällä on taas näitä helvetin kerubeja joka paikassa” – Taidemeemeistä on kasvanut maailmanl

Somessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taide

”Hei, sinä punaniska-arvoilla varustettu rasistinen, homofobinen visvapakara – PAINU HELVETTIIN TAIDEVANDALISMISTA”.

Päivää

Molempien

Taidemeemit

Toisaalta, hiteiksi muodostuneet netissä levinneet liikkeet däbbäys ja flossaus voidaan ymmärtää meemeinä.

Taidemeemejä