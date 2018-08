Tuulettaren vocal folk hop valloittaa maailmaa – a capella -kvartetin musiikkia on kuultu myös Game of Thrones -sarjassa

Kulttuuri

Tuulettaren vocal folk hop valloittaa maailmaa – a capella -kvartetin musiikkia on kuultu myös Game of Thrones

”Keikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuulettaren

Tällä

Tuuletar

Hiphopin

Muutaman

”Syksy

Tuulettaren konsertti avaa Etno-Espa-festivaalin 6.8. klo 16 Esplanadin lavalla (Pohjois­esplanadi 1). Vapaa pääsy.