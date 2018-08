Kulttuuri

Katsoja nauraa hervottomasti ja tarkkailee itseään Tampereen teatterikesän itävaltalaisesityksessä, jossa miet

The Audition. LizArt Productions & toxic dreams (Itävalta) Tampereen yliopiston Teatterimontussa. Käsikirjoitus ja ohjaus Yosi Wanunu, tilasuunnittelu Andreas Strauss, äänisuunnittelu Michael Strohmann. Esiintyjät Elisabeth Löffler, Cornelia Scheuer, Dominik Grünbühel, Anna Mendelssohn, Isabella-Nora Händler, Andreas Strauss, Michael Strohmann. ★★★★

Vallankäytön

Maanantaina käynnistyneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koetilanteessa

Kaikki kolme