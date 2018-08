”Kovaa peliä Bostonissa”, kuvaa elokuvatuottaja Nina Laurio ammattiaan – ”Jos kymmentä projektia kehittelet, niistä yksi tai kaksi menee loppujen lopuksi eteenpäin”

Kulttuuri

”Kovaa peliä Bostonissa”, kuvaa elokuvatuottaja Nina Laurio ammattiaan – ”Jos kymmentä projektia kehittelet, n

Elokuvatuotantoyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tosin

Solar

Maailmanlaajuiseksi

Kaikkein